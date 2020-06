Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : lancement de chaînes éducatives sur Ethiosat TV Cercle Finance • 26/06/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - SES fait part du lancement par le Ministère éthiopien de l'Education, avec le soutien de l'UNICEF et de Save the Children, de neuf nouvelles chaînes de télévision éducatives sur Ethiosat TV afin d'assurer une continuité pédagogique face à l'épidémie de Covid-19. Ces chaînes éducatives, qui pourront être diffusées en huit langues dans différentes régions d'Éthiopie, sont disponibles en exclusivité sur la plateforme Ethiosat TV sur la station NSS-12 de SES à 57 degrés Est depuis le 1er juin dernier.

