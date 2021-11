Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : lance un nouveau service de streaming information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 11:49









(CercleFinance.com) - SES a annoncé le lancement d'un nouveau service de streaming basé sur Internet en Allemagne qui offre aux abonnés un accès à 50 chaînes HD et à des bibliothèques avec plus de contenu sans avoir besoin d'une connexion TV par satellite, câble ou DVB-T2. Le nouveau service de streaming IP HD+ élargira le marché à 20 millions de foyers supplémentaires en Allemagne. Les abonnés HD+ IP peuvent regarder à la fois la télévision ainsi que des programmes et du contenu à la demande sans appareils supplémentaires. Tout est fourni via l'application HD+ IP directement intégrée dans les téléviseurs.

