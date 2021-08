Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : la prévision annuelle légèrement rehaussée information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - SES grimpe en Bourse ce mercredi après avoir dévoilé des résultats semestriels décrits comme 'solides' et avoir légèrement revu en hausse ses prévisions annuelles. L'opérateur satellitaire luxembourgeois dit désormais viser un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, amortissement et dépréciation (Ebitda) situé entre 1,08 et 1,10 milliards d'euros cette année. Le groupe tablait jusqu'ici sur un bénéfice opérationnel annuel compris entre 1,06 milliard et 1,10 milliard d'euros. Sur le premier semestre de l'exercice, SES a dégagé un Ebitda ajusté de 544 millions d'euros, soit 6,5% en-dessous du profit de 582 millions d'euros qu'il avait généré sur la même période de l'an dernier. Son chiffre d'affaires s'est lui replié de 7,7% pour s'établir à 875 millions d'euros. Dans son communiqué, SES évoque des performances semestrielles 'solides' et son directeur général Steve Collar explique que le bon début d'année du groupe s'est poursuivi au cours du deuxième trimestre. A la Bourse de Paris, le titre SES gagnait 6,5% dans les premiers échanges après cette publication, signant la plus forte hausse d'un indice SBF 120 en hausse d'environ 0,5%.

