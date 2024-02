Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: l'offre avec Starlink choisie par Virgin Voyages information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi que son offre de connectivité commune mise en place avec Starlink, le système de communications par satellite de l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk, avait été sélectionnée par la compagnie de croisières Virgin Voyages.



L'opérateur satellitaire souligne que Virgin devient ainsi le premier croisiériste à déployer la technologie 'SES Cruise mPowered+ Starlink Pro service', qui conjugue technologies d'orbite terrestre moyenne (MEO) et en orbite terrestre basse (LEO).



Avec un débit de 1,5 Gbps pour chaque navire, la solution mise en place par SES et Starlink doit proposer aux 'marins' (passagers) de Virgin Voyages un accès illimité au Wi-Fi.



Lancée en 2021, Virgin Voyages se définit comme une marque de 'super yachts' réservée aux adultes, où ces derniers peuvent avoir accès à de nombreux restaurants, à des cours de fitness en groupe et à des boissons non alcoolisées. Elle dessert aujourd'hui plus de 100 ports mondiaux.





