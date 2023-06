Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: Vusion déployé chez Unicoop Firenze en Italie information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce qu'Unicoop Firenze (membre de Coop Italia), leader en Toscane qui exploite l'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Italie, a sélectionné sa plateforme Vusion IoT Cloud pour la digitalisation de 110 magasins.



'Unicoop Firenze a identifié Vusion et ses solutions comme des outils permettant de surveiller de manière centralisée les rayons pour la disponibilité des produits et d'assurer la synchronisation des prix sur tous les canaux', explique le groupe français.



SES-imagotag a jusqu'à présent déployé des ESL Vusion connectées au cloud dans 40 des magasins d'Unicoop Firenze et achèvera le déploiement dans les 70 emplacements restants - qui vont des grands supermarchés aux petits mini-marchés - d'ici septembre 2023.





