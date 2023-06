Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES Imagotag : vise un re-test des 172E information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 10:59









(CercleFinance.com) - SES Imagotag a retrouvé du soutien vers 144E le 24 mai et grimpe vers 165E (au niveau du zénith de clôture du 5 mai) et vise un re-test des 172E du 27 avril.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +2.66%