Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : va digitaliser 200 magasins Worten Cercle Finance • 08/03/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce la signature d'un contrat de déploiement avec Worten, leader du commerce électronique au Portugal et membre du groupe Sonae, afin d'équiper ses 200 magasins physiques de la plateforme VUSION Retail IoT de SES-imagotag et de ses étiquettes électroniques. A l'issue d'une première phase pilote et d'une analyse approfondie du marché, Worten a sélectionné SES-imagotag grâce à sa plateforme Cloud de pointe. ' Ce contrat constitue aussi une nouvelle victoire majeure pour le Groupe dans le secteur du commerce électronique en Europe, où SES-imagotag est plus que jamais leader avec plusieurs déploiements réussis et une équipe locale dédiée à nos clients', a réagi Sébastien Fourcy, Senior Executive vice-president EMEA chez SES-imagotag.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +1.20%