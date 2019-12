Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : succès de son augmentation de capital Cercle Finance • 05/12/2019 à 08:39









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant définitif de 35.000.023,50 euros. Qualcomm a souscrit à l'augmentation de capital pour un montant de 9 millions d'euros. L'augmentation de capital a donné lieu à l'émission de 1.228.071 actions ordinaires nouvelles, soit 8,45% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 28,50 euros (prime d'émission incluse). A l'issue de l'Emission, le capital social de la Société est désormais composé de 15.756.108 actions de 2 euros de valeur nominale chacune.

