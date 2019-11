SES-IMAGOTAG signe un contrat majeur aux Etats-Unis

(AOF) - SES-imagotag, spécialiste des étiquettes électroniques (EEG) et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce la signature d'un contrat de déploiement avec une enseigne leader sur son secteur aux Etats-Unis pour équiper la totalité de ses magasins en étiquettes électroniques. Le présent contrat prévoit un déploiement de la plateforme VUSION dans plus de 1000 magasins sur 4 ans. La solution développée par SES-imagotag va permettre à l'enseigne américaine d'automatiser sa gestion des prix et d'assurer une synchronisation omnicanale.