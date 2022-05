Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: sélectionné par l'italien Unieuro information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Le fournisseur français d'étiquettes électroniques pour le commerce SES-imagotag a annoncé jeudi avoir été sélectionné par le distributeur de matériel électronique italien Unieuro afin d'équiper l'intégralité de ses 280 boutiques.



Aux termes du contrat, Unieuro va installer sa plateforme 'Vusion', qui permet de connecter les magasins au 'cloud' en offrant une vue en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères.



Le groupe a également retenu la solution d'étiquettes électroniques

intelligentes et connectées mises en place par la société française.



Dans un communiqué, SES-imagotag précise que la plateforme Vusion a d'ores et déjà été déployée dans 110 magasins Unieuro et que 25 nouveaux points de vente doivent être équipés d'ici à la fin de l'année.



Le reste du projet sera exécuté d'ici à la fin 2024.





