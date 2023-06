SES-imagotag: riposte au rapport de Gotham, l'action repart information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 10:31

(CercleFinance.com) - SES-imagotag continue d'effacer une partie de ses lourdes pertes de vendredi dernier après avoir réfuté, hier, l'ensemble des allégations contenues dans le récent rapport à charge du fonds activiste Gotham.



Vers 10h00, l'action reprend ainsi plus de 10%, signant la plus forte hausse de l'indice parisien élargi SBF 120, après avoir déjà rebondi de 15% la veille.



Ce redressement ne comble toutefois qu'une petite partie du décrochage de 58% qui avait été essuyé à l'issue de la séance de vendredi.



SES-imagotag, qui a subi de vives attaques de la part du vendeur à court terme Gotham City Research la semaine passée, a publié hier un communiqué de presse exhaustif, dans lequel il répond avec force détails aux accusations du fonds américain.



Le spécialiste des étiquettes électroniques pour les magasins physiques note en particulier que Gotham a omis d'intégrer les revenus tirés de sa structure opérationnelle ainsi que ceux issus de sa coentreprise en Chine.



Après l'intégration de ces éléments et le retraitement des flux intra-groupe, le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 ressort bien à 620,9 millions d'euros, précise-t-il, un montant entièrement généré auprès de clients extérieurs.



Concernant les soupçons de double comptabilisation des revenus circulaires avec son actionnaire chinois BOE, SES explique qu'il fait l'acquisition de certains composants comme des écrans auprès de son partenaire Eink avant de les revendre sans marge à l'usine d'assemblage de BOE, chargé de fabriquer les étiquettes électroniques finalisées.



Ces étiquettes sont ensuite revendues à SES, qui les commercialise à son tour à ses clients.



Afin d'éviter toute double comptabilité, ces transactions sont retraitées dans les états financiers consolidés, ce qui signifie que le chiffre d'affaires n'est pas surévalué, selon SES.



S'agissant de la supposée non-rentabilité du contrat conclu avec Walmart, le groupe affirme que l'accord est bel et bien rentable et en phase avec les objectifs de rentabilité de son plan stratégique.



'Nous saluons la rapidité et la qualité des réponses fournies par SES-imagotag au rapport de Gotham City Research', a réagi EuroLand, qui maintient ce matin sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 180 euros sur le titre.



Même son de cloche chez les analystes de Stifel, qui jugent 'convaincantes' les explications apportées par la société.



'La présentation a été claire comme de l'eau de roche, de notre point de vue, et les éléments fournis par l'équipe de direction durant la session de questions-réponses (Q&A) suffisamment précis', juge le bureau d'études.



Le cours de Bourse pourrait néanmoins encore être chahuté au cours des prochaines séances, Gotham Research ne devant pas en rester là, puisque le fonds publie en général entre deux et trois rapports sur les sociétés qu'il a dans le viseur.