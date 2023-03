Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES Imagotag : retrouve du soutien vers 103E information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - SES Imagotag retrouve du soutien vers 103E, c'est à dire sur la base de son canal baissier moyen terme (dont le sommet gravite vers 121E).

Un prochain épisode de consolidation devrait se solder par le test d'un niveau de soutien vers 99,5E.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +7.34%