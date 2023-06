SES-imagotag: réagit au rapport de Gotham City Research information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 18:06

(CercleFinance.com) - SES-imagotag réagit ce soir à la publication d'un rapport de la société Gotham City Research intitulé ' SES-imagotag: The Circular Dance with a Chinese Twirl '.



Ce matin, Gotham City Research, un fonds spécialisé dans la vente à découvert, avait publié un document remettant en cause le modèle économique du spécialiste français des étiquettes électroniques, estimant que les états financiers de l'entreprise étaient 'matériellement trompeurs, incorrects et déficients'.



Ces attaques ont entraîné la suspension de la cotation du titre SES-imagotag. Ce soir, SES-imagotag dénonce les 'nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions' du rapport et indique qu'elle y répondra 'dans les prochains jours'.



En attendant, elle fait remarquer que les commissaires aux comptes ont rendu des rapports d'audit sans réserve sur les états financiers annuels 2022, 2021 et 2020.



SES-imagotag rappelle enfin que Gotham City Research détient des positions à découvert et a donc tout intérêt à voir le cours de l'action SES-imagotag baisser.



SES-imagotag ajoute qu'elle se réserve 'la possibilité d'exercer tous droits en vue d'actions en justice ultérieures, si

nécessaire'.