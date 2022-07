SES-imagotag publie un chiffre d'affaires record et conforte ses prévisions

(AOF) - Le groupe SES-imagotag, spécialisé dans les étiquettes électroniques, a enregistré une hausse de 40,6 % de son chiffre d’affaires, battant un nouveau record établi à 285 millions d’euros, au titre du premier semestre 2022. Sur 12 mois glissants, le chiffre d’affaires a augmenté de 34,8 %, à 505,1 millions d’euros, l’Europe et le reste du monde contribuant à parts égales à ce taux de croissance. Les prises de commandes ont grimpé de 24,5 % à 385 millions d’euros, le résultat d’une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe centrale et de l’Est.

Aussi, les solutions à valeur ajoutée innovantes de SES-imagotag tels que les services Cloud et Captana ont poursuivi leur croissance très dynamique au premier semestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires généré par les solutions à valeur ajoutée (VAS) a représenté 15,8 % du total de l'activité du premier semestre 2022, soit 45 millions d'euros.

Du côté des perspectives, malgré un contexte géopolitique complexe et sur fond de tensions continues sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde le groupe " reste confiant dans sa capacité à délivrer une croissance du chiffre d'affaires en 2022 entre +40 % et +50 %, et dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable conforme à son plan stratégique et à ses précédentes prévisions. "

"Nous nous attendions à un contexte difficile sur le plan des approvisionnements, avec un impact potentiel sur notre activité. Cette performance semestrielle démontre notre capacité à gérer ces risques, et nous permet aujourd'hui de conforter nos prévisions de croissance pour l'exercice en cours malgré le contexte opérationnel actuel qui demeure tendu", a déclaré Thierry Gadou, président directeur général du groupe SES-imagotag.

