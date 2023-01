Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: progression de 46% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - SES-imagotag affiche pour l'année 2022, un chiffre d'affaires en progression de 46,4% à 619,1 millions d'euros, niveau de ventes annuelles le plus élevé dans l'histoire du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la distribution.



Ses prises de commandes se sont accrues de 14% à 685 millions d'euros, un rythme de croissance moindre par rapport à l'année précédente, du fait de 'délais de négociations qui peuvent être plus longs sur certains contrats'.



Pour 2023, revendiquant un objectif de CA de 800 millions d'euros couvert d'ores et déjà à plus de 80%, SES-imagotag revendique une confiance élevée dans cet objectif, de même que dans sa capacité à 'poursuivre l'amélioration continue de sa rentabilité'.





