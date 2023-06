SES-imagotag poursuit sa contre-attaque et monte en Bourse

(AOF) - Plus forte hausse de l'indice SBF120, l'action SES-imagotag gagne 10,77% à 96,70 euros. En complément de sa dernière communication réfutant " avec la plus grande fermeté chacune des allégations formulées à son encontre " par Gotham City, la société a demandé à ses commissaires aux comptes, Deloitte et KPMG, une attestation sur la comptabilisation des ventes à BOE dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022.

Il ont émis à son attention une attestation indiquant que les transactions avec BOE pour un montant de 53,1 millions de dollars ont été neutralisées et ne sont donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe SES-imagotag au 31 décembre 2022 s'élevant à 620,9 millions d'euros.

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique souligne que " ceci invalide l'argument central de Gotham City sur lequel s'appuyait l'accusation de double-comptage de revenu circulaire avec BOE et de surévaluation du chiffre d'affaires et du résultat dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022 ".

La société a indiqué par ailleurs avoir mandaté ses conseils aux fins d'alerter l'Autorité des marchés financiers sur les nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation et d'introduire toutes les procédures utiles à la défense de ses intérêts, en ce compris auprès du Parquet National Financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

Cette contre-attaque s'accompagne de l'annonce que son deuxième trimestre 2023 établira un record historique avec un chiffre d'affaires consolidé passant pour la première fois le cap des 200 millions d'euros. Dans son ensemble le premier semestre 2023 sera également le meilleur semestre historique de la société, avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'environ 30%, en ligne avec la guidance annuelle.

