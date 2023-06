SES Imagotag, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du lundi 26 juin 2023

(AOF) - SES Imagotag (+15,80% à 80,60 euros)

Plus forte hausse du SBF 120, l'action SES-imagotag a bondi à la clôture après avoir dévissé de plus de 58% vendredi. Dans un rapport détaillé, le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique " réfute avec la plus grande fermeté chacune des allégations formulées à son encontre dans le rapport produit par Gotham City Research le jeudi 22 juin ".

