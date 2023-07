SES-Imagotag, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du mardi 11 juillet 2023

(AOF) - SES-Imagotag (+7,99% à 129,80 euros)

SES-Imagotag a poursuivi sa remontée boursière. Les accusations du deuxième rapport de Gotham City Research n'ont clairement pas été prises au sérieux par les investisseurs et la société a jugé vendredi soir qu'il ne contenait " rien de plus que la poursuite d'accusations fausses et délibérément trompeuses ". Stifel considère que l'incertitude à propos du dossier est en train de disparaître, faisant revenir les investisseurs sur la valeur.

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions digitales -étiquettes digitales et solutions IoT- pour le commerce physique, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 621 Ms€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 53 %, dont la France pour 10 %, et le reste du monde ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Modèle d’affaires fondé sur le partenariat avec les commerçants dans l’usage des technologies numériques

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : les managers et salariés pour 12 %, le hong-kongais BOE Smart Retail pour 32 %, E Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 5,5 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %, Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Situation financière maîtrisée, avec 193 M€ de capitaux propres face à 74 M€ de dette), donnant un effet de levier de 1,9.

Enjeux

- Stratégie « Vision-27 » :

- 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les solutions à valeur ajoutées ou VAS hors étiquettes électroniques,

- 22 % de marge opérationnelle ;

- Stratégie innovation volontariste :

- 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres répartis entre l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis et portefeuille de 504 brevets actifs dans 16 pays,

- enrichissement constant de la plateforme Vusion au service des entreprises ;

- 3 focus : génération de système digital d’étagère (digital shelf system), enrichissement de la plateforme Cloud IoT et solutions d’IA et vision par ordinateur ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- programme « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution,

- programme « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiques du groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement du pôle Data :

- acquisitions de MarketHub et Memory, enrichissant l’offre de gestion de précision des magasins,

- intégration de Belive.ia dans Captana : IA et analyse d’images pour l’efficacité́ opérationnelle des points de vente et chaines d’approvisionnement, l’optimisation des stocks et la réduction du gaspillage ;

- Croissance du carnet de commandes à un rythme égal à celle des revenus.

Défis

- Poursuite du partenariat avec Walmart : déploiement de la plateforme VUSION dans tous les Etats-Unis et entrée progressive, à hauteur de 10 %, du distributeur américain dans le capital de SES-Imagotag ;

- Après une hausse de 32 % des revenus à fin mars, objectifs 2023 d’un chiffre d’affaires de 800 M€ et d’une « amélioration substantielle de la rentabilité » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.

- Gestion de l’attaque du vendeur à découvert, Gotham City Research.

