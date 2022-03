SES Imagotag, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du mardi 8 mars 2022

(AOF) - SES Imagotag (-4,61% à 70,30 euros)

Le spécialiste des étiquettes électroniques fait l'objet de dégagements pour la deuxième séance consécutive après avoir bondi de plus de 9% vendredi dans un marché en forte baisse. SES-imagotag a signé son retour dans le vert en 2021, avec un bénéfice net de 2 millions d'euros, après une perte de 7,6 millions en 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier opérateur mondial de satellites de télécoms, créé en 1985 couvrant la totalité de la population mondiale avec 74 satellites;

- Chiffre d’affaires de 1,88 Md€ tiré de la video –distribution et services connexes- pour 65 % et des réseaux –gouvernements, mobilité et données- pour 35 % ;

- Modèle économique en deux points / video : dégager un autofinancement élevé et accroître la qualité du service, notamment en HD et OTT / réseaux : focaliser la croissance sur 3 segments –les data pour les télécoms et le cloud, la mobilité et la connectivité sécurisée pour les gouvernements ;

- Capital détenu à 11,58 % des droits de vote par le Luxembourg et à 10,88 % par la BCEE et la SNCI et ne pouvant accueillir un autre actionnaire à plus de 20,1%, Frank Esser présidant le conseil d’administration de 12 membres et Steve Celler étant directeur général ;

- Situation financière saine avec autofinancement libre de 1, Md€ et levier de la dette de 2,9.

Enjeux

- Dans un marché qui devrait doubler d’ici 10 ans, stratégie visant à la croissance des revenus, supérieure à celle du résultat d’exploitation, à la réduction des investissements et à l’équilibre financier ;

- Stratégie d’innovation : orientée vers 2 réservoirs de croissance future : les applications de mobilité connectée dans les secteurs aérien, maritime et automobile, et les solutions liées aux données et au cloud, combinant applications terrestres et spatiales / co-créant avec les clients des solutions d’incubation ;

- Stratégie environnementale : après le maintien des émissions de CO2 à 40 Mt depuis 10 ans malgré la hausse de l’activité, enclenchement d’une réduction depuis 2018 / réduction des déchets dans l’espace via la réutilisation des lanceurs et l’envoi dans un cimetière orbital ;

- Politique d’investissements industriels équilibrée entre satellites et terminaux au sol ;

- En 2021, lancement du satellite SES-17 et les 7 satellites 03bmPOWER, disruptifs dans le cloud, l’IoT, les données mobiles et l’intelligence artificielle, entraînant une hausse à 1,35 Mds€ des capex et sécurisant la croissance à partir de 2023 ;

- Carnet de commandes de 5,6 Mds€;

- Réflexions sur une filialisation de l’activité réseaux.

Défis

- Volatilité boursière en relation avec les déclarations des concurrents Eutelsat et Inmarsat, les opérations de concentration du secteur, les commandes du secteur militaire, notamment aux Etats-Unis ainsi que les avancées des méga-projets de Google/Qualcomm, Tesla et Sky ;

- Création de valeur grâce à l’indemnisation par la FFC américaine, Commission fédérale des communications, pour la mise à disposition de « la bande-C », au montant estimé à 4 Mds€ versés en 2 paiements (1 Md€ début 2022 puis 3 Mds€ en 2023) ;

- Réalisation des ambitions de hausse du résultat en 2022 après le lancement du SES-17 ;

- A fin septembre 2021, baisse de 6,5 % des revenus et hausse de 17 % du résultat net ;

- Objectifs 2021, révisés en baisse : 1,76 à 1,82 Md€ de revenus et 1,12 à 1,16 Md€ de bénéfice d’exploitation.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.