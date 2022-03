Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: partenariat étendu avec Walmart information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - L'action SES-imagotag bondit de presque 8% ce jeudi à la Bourse de Paris, le spécialiste des étiquettes électroniques ayant annoncé ce matin une extension de son partenariat stratégique avec le géant américain de la distribution Walmart.



A 9h30, le titre progresse de 7,9% dans des volumes représentant déjà les deux-tiers de ceux traités sur l'ensemble de la séance d'hier. Au même instant, le SBF 120 perd 1,7%.



Après le succès d'une phase 'pilote' conduite dans des magasins de l'Arkansas, SES-imagotag a été retenu par le groupe américain dans le cadre d'un projet de numérisation des étiquettes électroniques de gondoles (EEG).



Aux termes de l'accord, Walmart va notamment adopter sa plateforme 'Vusion OS', un système d'exploitation IoT à grande échelle devant permettre la connexion au 'cloud' de centaines de millions d'appareils.



Le distributeur a également prévu d'implanter son protocole radio des étiquettes intelligentes.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.





