SES-imagotag: 'no comment' aux derniers propos de Gotham

(CercleFinance.com) - SES-imagotag a déclaré vendredi soir qu'il ne souhaitait pas commenter davantage les dernières accusations de Gotham City, estimant avoir déjà fourni suffisamment d'éléments de réponse au marché.



Dans un rapport publié vendredi, Gotham jugeait que la défense de SES Imagotag était fondée sur des allégations que le fonds activiste considère n'avoir jamais formulées, une stratégie assimilée à une tentative de 'discrédit'.



'La société a, de fait, reconnu la plupart de nos arguments-clé ou sinon ne les a pas démentis', fait valoir le vendeur à découvert dans sa note.



Dans un communiqué publié vendredi soir, SES-imagotag indique qu'il n'entend pas commenter davantage les observations formulées par Gotham, rappelant avoir fourni des réponses 'factuelles, précises et vérifiables' ces dernières semaines.



La semaine passée, le spécialiste des étiquettes électroniques a publié des chiffres records de ventes et de prises de commandes au titre du 1er semestre 202.



Le groupe a par ailleurs manifesté l'ambition de maintenir une forte dynamique de croissance pour les semestres et les années à venir, en misant notamment sur son expansion à l'international.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action, SES-imagotag perdait 4% lundi matin suite à ces développements. Le titre a désormais repris près de 55% du terrain perdu depuis les premières attaques de Gotham, qui datent du 22 juin.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -3.08%