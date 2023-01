Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES Imagotag : lourde rechute vers 119,2E information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 17:46









(CercleFinance.com) - SES Imagotag subit une lourde rechute vers 119,2E et pourrait retrouver du soutien vers 110/109,5E, le support du 5 janvier et du 3 novembre dernier, l'ex-zénith du 9 septembre dernier.

Le support suivant n'apparaît pas avant la zone des 100E.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -7.02%