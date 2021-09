SES-imagotag : hausse de 71% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - SES-imagotag présente un chiffre d'affaires de 202,8 ME au titre du 1er semestre 2021, soit une progression de 71% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, l'EBITDA a connu une forte progression, passant de -0,2ME au 1er semestre 2020 à 15 ME au 1er semestre 2021.

Le résultat opérationnel s'établit à 2,4 ME, contre -9,6 ME il y a un an. Dans ce contexte, la société enregistre un résultat net de 1ME, loin de la perte de 9,8 ME enregistrée au 1er semestre 2020.

'La performance du premier semestre est très satisfaisante tant au plan commercial, avec une croissance forte du chiffre d'affaires et des prises de commandes, qu'aux plans opérationnel et financier, avec une amélioration de tous les indicateurs par rapport au 1ersemestre 2020', a commenté Thierry Gadou, président-directeur généraldu groupe SES-imagotag.