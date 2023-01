Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES Imagotag : grand écart 120/105E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - SES Imagotag matérialise en à peine 1H un grand écart 120/105E (effaçant tous les gains depuis le 26/10/2022) et casse franchement le support des 109,5E du 3/11/2022 puis 5/01/2023.

SES risque de prolonger en direction de 99E, ex-plancher du 1er septembre, ex zénith du 6 octobre, voir des 93,4E, ex-zénith du 31 mars et ex-plancher du 10/10.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -8.83%