Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: Gotham publie la partie deux de son rapport information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 10:53









(CercleFinance.com) - L'action SES-imagotag s'envole de 25% vendredi matin à la Bourse de Paris suite à la parution de la seconde partie du rapport de Gotham City Research, dont la tonalité s'avère moins virulente que le premier chapitre publié il y a deux semaines.



Dans cette nouvelle note, intitulée 'Le poisson pourrit par la tête', l'investisseur activiste s'en prend essentiellement à la gouvernance du groupe français, évoquant des 'fautes graves' ainsi que des 'conflits d'intérêt'.



D'après le fonds américain, le centre R&D basé en Autriche serait ainsi la propriété, sur la foi de données cadastrales, de membres de l'équipe de direction de SES-imagotag, qui le loueraient ensuite au spécialiste des étiquettes électroniques pour les magasins physiques.



'En d'autres termes, SES-imagotag est le locataire du site autrichien, ses membres dirigeants en sont le bailleur, constituant ainsi autant d'opérations entre parties liées qui n'ont pas été dévoilées', explique Gotham.



D'après le vendeur à découvert, cinq membres indépendants du conseil d'administration ne le seraient pas, en raison d'investissements 'massifs' réalisés dans SESIM, la holding française détenue par le management.



Dès lors, du point de vue de Gotham, ces administrateurs 'ne sont plus dignes d'exercer leurs fonctions'.



Des accusations qui paraissent bien moins lourdes que celles relayées le 22 juin, lorsque le 'short seller' estimait dans la première partie de son rapport que les états financiers de l'entreprise étaient 'matériellement trompeurs, incorrects et incomplets'.



Pour mémoire, SES-imagotag a récemment réfuté l'intégralité des allégations contenues dans le rapport, tout en annonçant de nouveaux contrats significatifs aux Etats-Unis.



SES a par ailleurs annoncé avoir dépassé les 200 millions d'euros de revenus au cours de son deuxième trimestre, une performance record.



Dans une étude diffusée hier, les analystes de Portzamparc évoquaient une 'valorisation très attractive' et offrant 'beaucoup de potentiel' après les attaques de Gotham.



A la Bourse de Paris, l'action SES-imagotag bondissait de 25% vendredi matin après avoir été un moment suspendue à la hausse.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +37.49%