SES-imagotag : gagne près de 5%, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - SES-imagotag gagne près de 5% à Paris, porté par une analyse de Stifel qui a initié la couverture du titre à 'achat' avec un objectif de cours de 64 euros. L'analyste estime que SES-imagotag évolue dans un marché de niche attractif avec des perspectives de croissance portées par le dynamisme du marché américain (700 M$). 'Avec sa position de leader (environ 50 % de parts de marché), SES-imagotag est bien placé sur le plan opérationnel pour continuer à dominer le marché dans les années à venir et atteindre 771 ME de chiffre d'affaires d'ici 2023', souligne Stifel. Le broker met d'ailleurs en avant 'l'important potentiel de revalorisation du titre'.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +5.00%