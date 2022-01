Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: gagne 1%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 17:40









(CercleFinance.com) - SES-imagotag gagne près de 1% à la bourse de Paris, soutenu par une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours relevé drastiquement de 64 à 103,36 euros, soit un potentiel de progression de 58% pour le titre du spécialiste français de l'étiquetage électronique pour la distribution.



'L'expansion des multiples de valorisation par rapport au passé est justifiée par la croissance des solutions à valeur ajoutée, qui renforce le profil récurrent des revenus ainsi que la rentabilité du groupe', explique le broker.



Selon Stifel, 'SES-imagotag a fait face avec succès au contexte difficile pour les chaines d'approvisionnement et terminé 2021 avec une croissance organique de 46%', ce qui 'se combine à un bon appétit pour les solutions à valeur ajoutée qui augmentent de près de 70%'.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +1.07%