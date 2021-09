Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : forte hausse du titre, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - SES-imagotag affiche une hausse de plus de 14% à Paris, porté par une analyse d'Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 58 euros. 'Les résultats du 1er semestre de SES-imagotag, relativement proches de nos attentes, sont de bonne facture même si l'effet de base était favorable', analyse Oddo, alors que la société a publié un chiffre d'affaires de 202,8 ME, en hausse de 71%. Dans ces conditions, 'la supply chain reste un point d'attention mais la guidance d'un CA à 400 ME en 2021 est à ce stade confirmée', assure l'analyste.

