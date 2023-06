SES-imagotag: entend porter l'affaire Gotham en justice information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - SES-imagotag a annoncé jeudi qu'il comptait alerter l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur les attaques dont il a récemment fait l'objet de la part du fonds américain Gotham.



Le spécialiste des étiquettes électroniques pour les magasins physiques dit également prévoir d'introduire toutes les procédures utiles à la défense de ses intérêts, y compris auprès du Parquet National Financier pour 'diffusion d'informations fausses et trompeuses'.



Gotham City Research, un spécialiste de la vente à découvert, avait publié il y a tout juste une semaine un rapport accablant dans lequel il remettait en cause l'intégrité des états financiers de la société.



Dans un communiqué, SES souligne que les cabinets Deloitte et KPMG, ses commissaires aux comptes, ont émis une attestation indiquant que les transactions réalisés avec son actionnaire chinois BOE avaient été neutralisées et qu'elles n'étaient donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe.



'Ceci invalide l'argument central de Gotham City sur lequel s'appuyait l'accusation de double-comptage de revenu circulaire avec BOE et de surévaluation du chiffre d'affaires et du résultat', explique-t-il.



Afin de rassurer les investisseurs dans ce climat qui vise selon lui à déstabiliser la société, SES-imagotag a déclaré que son activité sur le deuxième trimestre 2023 qui s'achève établirait un 'record historique' avec un chiffre d'affaires consolidé dépassant pour la première fois le cap des 200 millions d'euros.



Dans son ensemble, le premier semestre sera lui aussi le meilleur semestre historique de la société, avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé attendue à plus de 30%, en ligne avec les objectifs annuels.



Suite à ces précisions, le titre reprenait plus de 14% jeudi matin vers 10h20, signant de loin la plus forte hausse de l'indice SBF 120, en progression de 0,3%.



Depuis la publication des accusations de Gotham, l'action accuse encore une perte de 40%, ce qui ramène sa capitalisation boursière autour de 2,7 milliards d'euros.