SES-imagotag enregistre une hausse de 41% de son chiffre d'affaires au premier semestre

(AOF) - La société spécialisée dans les étiquettes électroniques et les solutions digitales pour le commerce physique a publié ce jour un chiffre d'affaires de 285,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 41% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce résultat confirme la croissance très dynamique du chiffre d'affaires enregistrée au premier trimestre 2022. Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice ont augmenté de 39,6% pour s'établir à 165,7 millions.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires a augmenté de 35% à 505,9 millions, l'Europe et le reste du monde contribuant à parts égales à ce taux de croissance. Les prises de commandes du premier semestre 2022 ont augmenté de 24,5%, à 385 millions, contre 309,3 millions au premier 2021, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est.

"La solide performance de notre Ebitda au cours du premier semestre 2022 résulte en effet du déploiement croissant de nos solutions à valeur ajoutée couplé à la maîtrise de nos coûts de production et charges opérationnelles dans un contexte opérationnel difficile marqué par des tensions inflationnistes exacerbées par la hausse du dollar", a commenté Thierry Gadou, président-directeur général du groupe SES-imagotag.

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels et respecter la trajectoire de notre plan stratégique Vusion 23. Je vous présenterai notre vision et nos ambitions pour les années à venir lors de notre journée investisseurs prévue le 9 novembre prochain", a-t-il ajouté.

Dans un contexte géopolitique complexe et sur fond de tensions continues sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde, le groupe reste confiant dans sa capacité à délivrer une croissance mondiale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 millions d'euros et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité - en dépit des tensions inflationnistes - par le déploiement progressif de son modèle économique et de son offre à forte valeur ajoutée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

