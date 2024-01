Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES-Imagotag: en recul vers les 125,2E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - SES-Imagotag accentue son repli en cette première séance de l'année, après avoir retrouvé jeudi dernier les 138E tutoyés à maintes reprises en juillet 2023, et pourrait chercher à reprendre appui sur les 125,2E, l'ex-résistance du 12 septembre.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -4.27%