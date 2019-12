Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : en hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:37









(CercleFinance.com) - Le titre SES-imagotag avance de +1% ce vendredi, alors que l'analyste Euroland Corporate confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, après l'annonce par ce dernier du succès de son augmentation de capital de 35 millions d'euros. Après mise à jour de son modèle, Euroland Corporate ajuste néanmoins son objectif de cours sur le titre. 'Cette opération permet à SES-imagotag de poursuivre sa stratégie de développement en Amérique du Nord en renforçant sa capacité financière. Suite à la publication et à la mise à jour de notre modèle (dilution induite par cette augmentation de capital), notre objectif de cours ressort à 34,00 euros (vs 35,00 euros) et notre recommandation reste à Achat', explique le broker.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -0.17%