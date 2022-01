Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: détient désormais 100% de la startup MarketHub information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce avoir finalisé l'acquisition de 100 % du capital de la start-up irlandaise de Data Intelligence MarketHub Technologies Limited. Son fondateur, Roy Horgan, rejoint le comité exécutif de SES-imagotag en tant que SEVP Groupe en charge de la Stratégie, du Marketing et de la Communication.



Déjà détenteur d'une participation majoritaire dans la start-up depuis 2019, SES-imagotag acquiert ainsi 100 % des actions restantes de MarketHub avec effet immédiat.



' Les multiples synergies entre nos solutions renforceront notre leadership dans la digitalisation du commerce physique', a déclaré Thierry Gadou, p.d.-g. du groupe SES-imagotag.





