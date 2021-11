Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : déploiement de Captana chez Monoprix information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - SES-imagotag et Monoprix annoncent le déploiement dans 100 magasins de la plateforme cloud Captana, afin d'améliorer leur satisfaction client pour une meilleure disponibilité des produits en rayon et une gestion optimisée des stocks. La décision de déploiement de Captana par Monoprix fait suite à une phase de test à grande échelle dans cinq magasins parisiens de l'enseigne initiée en juillet 2021, et de mesures précises des bénéfices opérationnels, commerciaux et clients. Ce déploiement en cours se déroulera, pour cette première vague de 100 magasins, tout au long du premier trimestre 2022. Il comprend l'installation de caméras ShelfEye qui permettront d'analyser en permanence plus d'un million d'articles en rayon.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -1.92%