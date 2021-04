Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : déploie sa technologie chez Walmart Canada Cercle Finance • 07/04/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui déployer sa plateforme VUSION Retail IoT Cloud et sa technologie d'étiquetage électroniques dans des centaines de magasins Walmart Canada. Dans le cadre de ce premier contrat, la technologie développée par le Groupe sera installée dans 328 points de vente. 'Cette solution va permettre à Walmart Canada d'optimiser l'efficacité opérationnelle de ses magasins, tout en garantissant des prix justes en rayon', assure SES-imagotag. La plateforme VUSION Cloud va permettre un contrôle central de tous les équipements SES-imagotag déployés dans les magasins. Les clients de Walmart Canada pourront aussi bénéficier de prix et promotions parfaitement synchronisés, d'une réduction drastique des erreurs de prix et d'une expérience d'achat enrichie.

