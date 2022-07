Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SES-Imagotag: croissance de 41% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 09:00

(CercleFinance.com) - SES-Imagotag annonce au titre du premier semestre 2022, un chiffre d'affaires record à 285 millions d'euros, soit une hausse de 40,6%, dont des ventes du deuxième trimestre en augmentation de 38,9% pour s'établir à 164,8 millions.



Le spécialiste de l'étiquetage de gondoles pour la distribution revendique des prises de commandes en hausse de 24,5% à 385 millions sur six mois, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est.



SES-Imagotag reste confiant dans sa capacité à délivrer une croissance du chiffre d'affaires en 2022 entre 40 et 50%, et dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable conforme à son plan stratégique et à ses précédentes prévisions.