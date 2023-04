Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: croissance de 32% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles SES-imagotag affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 32,5%, pour s'établir à 159,3 millions d'euros, avec une progression de 39% à périmètre constant.



La croissance a été tirée par l'Europe dont les ventes se sont accrues de 42,4%, avec une progression en Allemagne particulièrement dynamique, tandis que le chiffre d'affaires dans le reste du monde a progressé de 1% (+27,1% à périmètre constant).



Les prises de commandes s'élèvent à 221 millions d'euros, en progression de 30%. En 2023, le carnet de commandes et le portefeuille d'opportunités lui procurent un haut niveau de confiance dans son objectif de chiffre d'affaires annuel de 800 millions d'euros.





