SES-imagotag : croissance de 12% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - SES-imagotag affiche un chiffre d'affaires de 191 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020, en croissance de 12% en comparaison annuelle, son rebond d'activité s'étant poursuivi au troisième trimestre avec un CA en hausse de 46% à 73 millions. Le spécialiste de l'étiquetage électronique précise que la France reste, comme toute l'Europe du Sud, pénalisée par un redémarrage plus lent face à la pandémie alors que l'international accélère son rebond, tiré par l'Allemagne, l'Europe du Nord et les Etats-Unis. Sous réserve des évolutions à venir de la pandémie Covid-19, SES-imagotag se dit 'confiant sur la poursuite de la croissance au cours des mois et des trimestres à venir, ainsi que sur une amélioration de la rentabilité au second semestre'.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +6.36%