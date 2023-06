Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES Imagotag : cotation suspendue après l'attaque de Gotham information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - La cotation de l'action SES Imagotag était suspendue jeudi à la Bourse de Paris suite aux attaques lancées par le fonds activiste Gotham City Research contre le spécialiste français des étiquettes électroniques pour le commerce. Gotham a publié ce matin un rapport, déjà consulté plus de 3000 fois, qui remet en cause le modèle économique du groupe, ainsi que la qualité de ses résultats. Le fonds américain dit en particulier s'interroger sur les liens existant entre SES Imagotag et le groupe chinois BOE, qui est à la fois son 'premier actionnaire, son principal fournisseur, l'un de ses clients plus importants, son partenaire de co-entreprise, et qui siège aussi au comité d'audit'. Dans de telles conditions, 'le risque de malversations financières est élevé', estime Gotham. Le fonds spécialisé dans la vente à découvert indique également remettre en question la qualité des résultats, estimant que les états financiers de l'entreprise sont 'matériellement trompeurs, incorrects et déficients'. Il estime notamment que l'Ebitda publié au titre de l'exercice 2022 est surévalué à hauteur de 106%. Quant au récent contrat conclu avec le géant américain de la distribution Walmart, Gotham assure que l'accord n'est pas rentable pour SES, estimant que la société ne perçoit que 5,30 euros pour chaque étiquette électronique fournie, alors que le coût unitaire du produit s'établit à 6,66 euros. Du point de vue de Gotham, le titre devrait tout simplement se traiter dans un intervalle allant de 15 à 30 euros s'il devait s'échanger en ligne avec les niveaux de valorisation de ses comparables. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de SES Imagotag jeudi matin. Pour mémoire, Gotham City avait publié en 2014 un rapport du même type concernant le fournisseur espagnol d'accès à Internet Gowex, qui avait dû déposer le bilan dans la foulée.

