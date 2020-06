SES IMAGOTAG confiant pour le reste de son exercice

(AOF) - SES Imagotag, spécialiste des solutions digitales et IoT pour le commerce physique, a annoncé s'attendre à un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice compris entre 60 et 65 millions d'euros, en progression séquentielle d'environ 20% par rapport au premier trimestre. Toutefois, celui-ci resterait en recul sur un an, du fait de l'interruption et du décalage de nombreux projets durant la période de crise du covid-19.

Le groupe constate que certaines zones géographiques affichent une meilleure performance que d'autres : ainsi le recul est plus marqué en France et en Europe du sud, tandis que l'Europe du Nord, l'Amérique et l'Asie restent en progression sur la période. En particulier, les Etats-Unis sont en forte croissance.

Après un premier trimestre très positif (+52% sur un an et +38% sur le cumul 12 mois à fin mars) les prises de commandes ont poursuivi leur bonne dynamique au second trimestre.

SES Imagotag estime qu'à moyen/long terme, la crise peut agir comme un révélateur du besoin urgent de digitalisation des points de vente physiques et devrait donc accroître son marché potentiel. Le groupe reste confiant sur sa perspective de croissance en année pleine grâce au rebond du second semestre, ainsi que sur une amélioration de la rentabilité par rapport à 2019, Sous réserve de la poursuite de la dynamique de déconfinement et de l'évolution de la pandémie.

Par ailleurs SES Imagotag a annoncé que Renaud Vaillant quittait le Conseil d'administration après 12 années passées du fait de la limite de durée pour un administrateur indépendant. Dans le même temps, Franck Moison, ex-Vice-Chairman et dirigeant du Groupe Colgate-Palmolive, rejoint le Conseil en tant qu'administrateur indépendant. De même, Gang Cheng, cadre dirigeant de BOE, et Cenhui He, membre de la Direction Financière de BOE, rejoignent le Conseil en tant qu'administrateurs.

