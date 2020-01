Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-Imagotag : collabore avec Qualcomm pour le Retail Cercle Finance • 16/01/2020 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le groupe SES-Imagotag annonce s'engager dans une collaboration stratégique avec Qualcomm Technologies, afin de développer des Solutions IoT (Internet of things) Retail de nouvelle génération. 'Les deux sociétés travailleront ensemble pour développer une nouvelle génération de solutions de connectivité à ultra faible consommation, haute performance et sécurité renforcée conçues pour soutenir l'adoption massive des technologies IoT dans les magasins de détail', explique SES-Imagotag.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris +9.00%