Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: choisi par une grande marque de sport information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - SES-imagotag a annoncé mardi qu'une grande marque de sport, dont il ne dévoile pas le nom, a choisi de déployer sa plateforme dans ses magasins dans le cadre d'un accord portant sur plusieurs pays d'Europe.



Le spécialiste des étiquettes intelligentes indique que la solution, baptisée 'Vusion', doit permettre à l'enseigne d'automatiser les prix et les promotions en temps réel tout en améliorant l'expérience d'achat en magasin.



Dans le même temps, la marque de sport bénéficiera de la plateforme IoT Cloud de Vusion pour gérer et surveiller à tout moment ses appareils connectés en magasin.



'C'est une occasion passionnante pour nous de démontrer la valeur que nous pouvons apporter à ces entreprises sur un marché très concurrentiel, ainsi qu'à leurs clients', a commenté Sébastien Fourcy, le vice-président de SES-imagotag.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -0.17%