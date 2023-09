SES-imagotag: choisi par Lapeyre pour ses 132 magasins information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 08:45

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce le déploiement de sa plateforme Vusion IoT Cloud et de ses étiquettes électroniques dans les 132 magasins en France de l'enseigne de rénovation résidentielle Lapeyre, pour répondre à ses besoins d'affichage et d'information client.



La gamme d'étiquettes électroniques et de solutions développées par le groupe permettra à Lapeyre de déployer en temps réel et grâce au Cloud, les prix et les caractéristiques techniques des références proposées.



Les équipes de Lapeyre auront ainsi accès, grâce à Vusion, à des bénéfices tels que des gains de temps et d'efficacité en magasin, une réduction des erreurs et une amélioration de la satisfaction des clients.