SES-imagotag: choisi par l'enseigne NAPA au Canada

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce avoir été choisi par UAP - NAPA Auto Parts Canada, enseigne n°1 au Canada du commerce de pièces automobiles, pour devenir le fournisseur référencé exclusif d'étiquettes électroniques pour les magasins NAPA, soit plus de 700 points de vente.



NAPA pourra ainsi déployer la plateforme VUSION Retail IoT Cloud pour améliorer l'efficacité de ses magasins et permettre à ses équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, tout en améliorant l'expérience client.



Il va également déployer la plateforme cloud Captana pour maximiser la disponibilité des produits en rayon et assurer la conformité du merchandising. De plus, la solution VUSION Ads lui permettra d'assurer une synchronisation omnicanale des campagnes marketing.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris 0.00%