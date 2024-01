Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES-imagotag: change de nom pour devenir VusionGroup information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce son changement de nom pour devenir VusionGroup, afin d'incarner les différentes lignes de produits et solutions qui ont enrichi le Groupe au fil des années, et qui toutes concourent à la digitalisation du commerce.



Ce changement de dénomination fait suite à une résolution votée en assemblée générale le 23 juin dernier.



SESimagotag demeure le nom de la principale division produit, pionnier et leader mondial des étiquettes électroniques, aux côtés des autres marques et solutions du Groupe : VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles).







Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -3.01%