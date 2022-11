Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: au plus haut, le plan stratégique convainc information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le titre SES-imagotag établit de nouveaux plus haut historiques ce mercredi à la Bourse de Paris, soutenu par la présentation d'un nouveau plan stratégique qui prévoit l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards d'euros à horizon 2027.



Le numéro un mondial des étiquettes électroniques, qui tient aujourd'hui sa conférence annuelle destinée aux investisseurs, a détaillé ce matin les objectifs de son nouveau plan stratégique à cinq ans, baptisé 'Vusion '27'.



Avec ce nouveau plan, SES-imagotag dit viser une croissance moyenne annuelle de son activité de 30% pour les années qui viennent, sur la base d'une prévision d'environ un milliard d'étiquettes et capteurs connectés d'ici à 2027.



Parallèlement, sa marge opérationnelle (Ebitda) devrait s'améliorer à 22% d'ici à cinq ans, contre 10% aujourd'hui.



Le groupe explique qu'il entend par ailleurs accélérer son développement sur le marché américain, qui devrait représenter 40% de son chiffre d'affaires à terme.



Vers 11h00, l'action gagnait plus de 4% et atteignait de nouveaux records en Bourse, alors que l'indice regroupant les petites et moyennes valeurs parisiennes, le CAC Mid & Small, perdait 0,7%.





