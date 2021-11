Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag : assure la digitalisation des boutiques Free information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonceaujourd'hui avoir étéchoisi pour la digitalisation des boutiques Free dans toute la France. Après une première vague de 150 magasins, le déploiement de la solution VUSION se poursuivra en 2022au sein du réseau Free via une solution 'plug &play'conçuepar SES-imagotag. Free bénéficiera également du soutien à distance des équipes service client de SES-imagotag. 'Grâce à VUSION, Free aura la possibilité d'améliorer sensiblement la gestion opérationnelle de ses boutiques, tout en offrant une meilleure expérience d'achat à ses clients', assure SES-imagotag.

Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris -2.66%