SES-imagotag: améliore l'expérience d'achat avec Instacart

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui un partenariat avec Instacart, la principale entreprise de technologie d'épicerie en Amérique du Nord.



Ce partenariat permettra d'intégrer les technologies de SES-imagotag en magasin, comme les étiquettes de prix numériques et la plateforme cloud IOT de VUSION retail, afin de rendre le processus d'achat transparent pour les épiciers et les consommateurs.



Avec ces technologies, les clients pourront réduire le temps passé à choisir les articles grâce à la géolocalisation précise des produits, aux cartes qui fournissent des chemins de ramassage optimisés et aux lumières LED clignotantes à 180 degrés.



'Nous sommes à un moment charnière dans le commerce de détail, car le shopping en magasin augmenté d'une composante en ligne devient la norme', commente Philippe Bottine, PDG de SES-imagotag pour l'Amérique du Nord.



Instacart sera présent au salon Groceryshop du 19 au 22 septembre à Las Vegas. Les participants au salon pourront assister à des démonstrations de la technologie VUSION de SES-imagotag.





