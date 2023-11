Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES-imagotag: 9.000 magasins installés en France information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Avec la signature du déploiement d'une grande enseigne de commerce non-alimentaire française, SES-imagotag annonce avoir franchi le cap symbolique des 50 grandes enseignes clientes en France et atteindre un parc installé de désormais 9.000 magasins dans le pays.



Sur les 24 derniers mois, le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la grande distribution a conclu 10 nouveaux contrats avec des enseignes majeures dans les secteurs alimentaire et non-alimentaire.



Grâce à cette forte dynamique commerciale, son parc installé en France devrait selon lui dépasser le cap des 10.000 points de vente dans les mois à venir, avec notamment le déploiement rapide d'un leader du discount alimentaire.





Valeurs associées SES IMAGOTAG Euronext Paris 0.00%