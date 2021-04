Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : huit premières stations sol pour O3b mPOWER Cercle Finance • 28/04/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - SES annonce avoir signé des contrats avec de grandes entreprises de services d'infrastructures dans le monde entier pour bâtir, sur des emplacements stratégiques, les huit premières stations sol du système O3b mPOWER. 'Les chantiers de construction de ces stations d'un niveau technologique avancé ont déjà commencé, en vue d'une mise en service au second semestre de cette année', précise l'opérateur de satellites luxembourgeois. Les huit sites fourniront des capacités de communication, de télémesure, de suivi et de contrôle devant permettre à SES de gérer la constellation de satellites O3b mPOWER. Ils contribueront aussi à placer les satellites sur la bonne orbite après les lancements prévus.

